Advocaat van Viruswaanzin vindt dat rechter doodstraf moet kunnen uitspreken tegen virologen wegens hun “gruwelijke misdaden”

In een 15-minuten-durend filmpje stelt advocaat Michael Verstraeten de virologen - met Marc Van Ranst op kop - verantwoordelijk voor de doden in ons land. Verstraeten die ook optreedt voor vzw Viruswaanzin, vindt dat de virologen voor de rechter moeten verschijnen en dat die de doodstraf zou moeten kunnen uitspreken.

In het filmpje - getiteld ‘het gruwelijke jaar van de virologen’ - wordt met de vinger gewezen naar Van Ranst en de collega-virologen. Verstraeten stelt hen verantwoordelijk voor de doden in ons land. “Ligt u wakker van de ledematen die moeten worden geamputeerd door een gebrek aan tijdelijke zorg? Ligt u wakker van de 900.000 levensjaren die in Groot-Brittannië verloren zullen gaan door de maatregelen? U heeft ondanks uw gebrek aan kennis, toch blinde maatregelen genomen”, klinkt het.

De video kan binnen ‘Viruswaanzin’ - een groep gekant tegen de coronamaatregelen - op veel bijval rekenen. Daarin opperde een lid dan ook dat hiervoor de doodstraf mogelijk zou gemaakt moeten worden. Verstraeten beaamt dit. “Inderdaad. De rechter moet de mogelijkheid krijgen de doodstraf te overwegen als mensen 130 miljoen doden op hun geweten hebben. Of vindt u dat geen probleem, dubbel zoveel doden als in de tweede Wereldoorlog.”

Marc Van Ranst reageerde ook zelf op de uitlatingen. “Zijn volgelingen zijn nu duidelijk aan het radicaliseren”, klinkt het op Twitter.

Dit soort publicaties?



Een "publieke", "voor iedereen zichtbare" en "gruwelijke" "dood" voor virologen "als signaal dat Viruswaanzin vzw het meent".



Bron: comment op de website Viruswaanzin vzw. pic.twitter.com/HYYgm3XAzw — Tom Buytaert (@tbuytaer) January 2, 2021

LEES OOK. Fervente tegenstanders van het mondmasker komen voor de eerste keer samen... met een mondmasker op