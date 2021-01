64 procent meer UFO-meldingen, lockdown en SpaceX-satellieten zorgen voor record

Het Belgisch ufo-meldpunt kreeg vorig jaar een recordaantal meldingen binnen. Dat blijkt maandag uit het jaarverslag. Er waren 446 meldingen, een stijging met 64 procent ten opzichte van 2019. Vooral in maart en april waren er veel meldingen, wat volgens het meldpunt verklaard kan worden door de lockdown, de heldere weersomstandigheden en de lanceringen van Starlink-satellieten van SpaceX.

Door de lockdown “konden vele tienduizenden Belgen tijdelijk niet gaan werken of mochten ze alleen voor noodzakelijke verplaatsingen het huis uit. Een combinatie van meer vrije tijd en een bijzonder gunstige weerssituatie zorgde ervoor dat meer mensen zittend in de tuin of op het terras naar het luchtruim keken”, aldus het Belgisch ufo-meldpunt. “Een gelijkaardige stijging van het aantal meldingen zien we jaarlijks tijdens de zomermaanden juli en augustus.”

In die periode waren er ook verschillende lanceringen met Starlink-satellieten van SpaceX, waardoor er lijnen van lichtgevende stipjes te zien zijn in de lucht. “Een groot deel van de waarnemingen kon dan ook naar deze verklaring herleid worden. Nadat in de Vlaamse pers verschillende verhelderende artikels over deze satellieten waren verschenen, en ook het meldpunt op zijn website een informerende pagina hieraan had gewijd, zagen we een daling van dit soort meldingen.”

Het grootste aantal meldingen (131) kwam uit Antwerpen, gevolgd door Oost-Vlaanderen (102), West-Vlaanderen (77), Limburg (63) en Vlaams-Brabant (51). Het Franstalige Comité Belge pour l’Etude des Phénomènes Spatiaux (COBEPS) ontving in 2020 134 UFO-meldingen, waarvan er 23 betrekking hadden op waarnemingen van voor 2020.

