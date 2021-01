Typisch Lamkel Zé: Kameroener komt op Antwerp in truitje van Anderlecht (maar mag niet binnen)

Hij kan het niet laten. Didier Lamkel Zé (24), die weg mag bij Antwerp en vooral ook weg wil, kwam maandagochtend op de club aan, uitgedost in een shirt van... Anderlecht. Een paars truitje, ooit gekregen van Yannick Bolasie. Het ongeloof bij de mensen van de club die hem zo het stadion zagen binnenkomen was groot.

Maar uiteindelijk mocht hij toch niet binnen van security, want enkel de A-kernspelers werden in de voormiddag verwacht - voor de coronatesten, de training ging niet door -, de B-kern traint pas in de namiddag. Na de nodige discussie wandelde Lamkel Zé terug huiswaarts. Gelukkig voor hem waren er nog geen supporters aanwezig.

Foto: Walter Saenen

Nadien begon hij het ook op zijn persoonlijke Instagram bont te maken, door letterlijk duidelijk te maken dat hij niet langer op Antwerp wil zijn, waarbij hij zelfs een verwijzing maakte naar... aartsrivaal Beerschot. Bij Antwerp wenste men officieel niet te reageren op deze zoveelste frats van Lamkel Zé, maar was men duidelijk niet opgezet met zijn gedrag.