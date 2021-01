Ark van Noah maar dan echt: Nieuw mega-natuurpark Zuid-Afrika moet álle diersoorten ter wereld herbergen

Als het aan het Brits-Zuid-Afrikaanse echtpaar Hein Prinsloo en Richard Curson ligt, dan komt er vlak bij de havenstad Durban een mega-natuurpark waar elk ecosysteem kunstmatig zal worden nagebouwd, van Antarctica tot de Amazone. Noah’s Ark moet daarnaast het thuis worden van ’s werelds meest bedreigde diersoorten, ook beesten die niet in Afrika voorkomen zoals ijsberen. Het is een ambitieus plan waarop ook kritiek is.

Maar liefst 100 vierkante kilometer groot moet Noah’s Ark worden waarin alle dieren van de wereld verzameld zijn.

Go big or go home. Dat lijkt het motto van de twee ondernemers als het gaat om hun nieuwste idee: Het bouwen van een hightech natuurpark van 100 km² waarin ieder ecosysteem zal worden nagebouwd in geodetische koepels of geodomes, grote glazen halve bollen met elk een eigen klimaat.

“Daarnaast krijgt Noah’s Ark ’s werelds grootste aquarium en een wetenschappelijk centrum”, vertelt Curson, daaraan toevoegend dat het doel is om het uitsterven van bepaalde diersoorten te voorkomen. “Het wordt een modern en hightech park waar zaken als dierenbescherming, klimaatverandering en natuurbehoud op een interactieve manier aan de man worden gebracht.”

Fokprogramma

De geschatte kosten van het project liggen rond de 6 miljard euro. Hiervoor is het stel, dat in Londen woont en een PR- en communicatiebureau runt, een crowdfunding-actie gestart.

In Zuid-Afrika is er gemengd gereageerd op Noah’s Ark, waarvoor Curson en Prinsloo steun zeggen te hebben van de koninklijke Zoeloe-familie. Dat komt onder meer omdat er ook gefokt gaat worden. Dat is volgens Curson nodig om bepaalde dierenpopulaties in stand te houden. De vraag is vooral wat er met de gefokte dieren gebeurt wanneer het er te veel worden.

Dierenhandel

De exotische dierenhandel tussen Afrika en andere landen is lucratief, maar voor de dieren soms dodelijk. Zo plukte Zimbabwe in 2018 bijvoorbeeld 30 baby-olifantjes uit het wild om ze aan Chinese dierentuinen te verkopen. Een aantal is tijdens en na het transport overleden.

“We gaan niet handelen met dieren die in Noah’s Ark worden geboren”, zegt Curson. “Wat we ermee zullen doen zijn we aan het bespreken met experts. We zouden ze bijvoorbeeld in nationale parken kunnen plaatsen waar bepaalde beesten bijna zijn uitgestorven.”

Ook is er de vraag waar de dieren bestemd voor Noah’s Ark, zoals ijsberen, vandaan zullen komen. Ook daar kan Curson nog geen antwoord op geven, al sluit hij niet uit dat ze soms uit het wild kunnen worden gehaald.

“Wat doe je als er maar één giraf van een bedreigde soort over is? Laat je die waar het is of haal je die naar Noah’s Ark waar het veilig is? We moeten dit nog met experts bespreken.”