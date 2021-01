Lichaam gevonden in puin na gasexplosie in Anderlues

Het lichaam van een vijftiger is zondag aangetroffen in het puin van een woning in Anderlues. Het huis was in de namiddag compleet verwoest door de explosie van een grote gasfles.

De explosie vond zondag rond 16.00 uur plaats in een huis aan de Chemin du Tierne in Anderlues. Volgens de brandweer zou de bewoner van het huis, dat niet op stadsgas was aangesloten, een grote gasfles hebben gebruikt. Het huis werd volledig verwoest. De explosie veroorzaakte ook brand en blies een nabijgelegen stacaravan op. De naburige huizen werden niet getroffen.

Het verwoeste huis was in twee appartementen opgedeeld. Een werd bewoond door een huurder van in de twintig, die zich had kunnen redden. Hij raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

De eigenaar van het huis, een man van in de vijftig, woonde in het tweede appartement. Hij zat vast in de kelder en gaf geen teken van leven. Kort voor middernacht werd zijn lichaam gevonden in het puin.