Cristiano Ronaldo passeert Pelé en is op weg naar illuster record: “Verbluffend”

Juventus was zondag met 4-1 te sterk voor Udinese. Met dank aan Cristiano Ronaldo, die twee keer scoorde en ook een assist gaf. De Portugese superster verbeterde daardoor het doelpuntenrecord van de legendarische Pelé.

Ronaldo deed in Turijn namelijk voor de 757ste en 758ste keer de netten trillen in zijn carrière. Met zijn eerste doelpunt evenaarde hij het aantal van Pelé, met zijn tweede ging hij er voorbij. En hij scoorde nu al voor het 15de seizoen op rij minstens twintig doelpunten.

SIUUU | Cristiano Ronaldo zit nu al aan 13 competitiedoelpunten in 11 wedstrijden dit seizoen! ??????#JuventusUdinese pic.twitter.com/qEYp5wjEIW — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 3, 2021

Straf van de Portugees, die nu nog maar één man te grazen moet nemen op de lijst van voetballers met het meeste doelpunten in hun carrière, namelijk Josef Bican. Die heeft er momenteel nog eentje meer gemaakt voor onder anderen Slavia Praag en Tsjechoslowakije, tussen 1931 en 1955.

Ronaldo scoorde tot op heden 42 doelpunten per jaar voor zijn clubs en land. “Verbluffend” aldus Gary Lineker. Ridicuul”, vond ook Peter Crouch. CR7 kan het illustere record evenaren of zelfs verbreken als hij woensdag scoort in de topper tegen Milan.

De voetballers met de meeste (officiële) doelpunten in hun carrière:

1. Josef Bican - 759

2. Cristiano Ronaldo - 758

3. Pelé - 757

4. Lionel Messi - 742

5. Romario - 734

6. Gerd Muller - 720

7. Ferenc Puskas - 706

8. Eusebio - 615

9. Ferenc Deak - 558

10. Arthur Friedenreich - 554