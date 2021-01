Reddingsdiensten hopen nog overlevenden te vinden na aardverschuiving in Noorwegen

De Noorse reddingsdiensten hopen na de aardverschuiving van woensdag in Gjerdrum, even ten noorden van hoofdstad Oslo, nog overlevenden te vinden. Al zeven lichamen, onder wie dat van een 2-jarig meisje, werden gevonden, drie anderen zijn nog vermist. “De reddingsoperatie is nog aan de gang, wat betekent dat we menen dat we nog overlevenden kunnen vinden”, aldus de verantwoordelijke van de reddingsoperatie, Roger Pettersen, maandag tijdens een perspunt.

Bij de aardverschuiving, die zich woensdag in de vroege uurtjes voordeed, werden negen gebouwen meegesleurd. De aardverschuiving deed zich voor op een typische kleiachtige ondergrond, die enkel in Noorwegen en Zweden aangetroffen wordt. Door zware regenval werd de bodem op korte tijd instabiel, maar volgens de Noorse autoriteiten zou de kans op een tweede, gelijkaardige aardverschuiving in de omgeving klein zijn.

“Het koude weer helpt natuurlijk niet”, aldus Halvard Stave, verantwoordelijke voor de medische teams. “Maar zolang er luchtzakken zijn in de aardemassa waar de vermisten zich bevinden, is het mogelijk dat ze overleven. Die plaatsen moeten onderzocht worden voor de zoekoperatie afgeblazen kan worden.”

De Noorse koning Harald kwam zondag ter plaatse, en zaterdag was er al een bezoek van premier Erna Solberg.

