Winnen tegen Borussia Dortmund, dat zat er voor Wolfsburg niet in. Maar Koen Casteels speelde wel een sterke wedstrijd, ondanks de 2-0-nederlaag. Het bewijs? Zijn redding op een snoeiharde knal van Erling Haaland, die er opnieuw bij was na een blessure. Onze landgenoot hield de Noorse superspits met een geweldige reflex van zijn eerste doelpunt in 2021.