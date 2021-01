Aanslagen Brussel: Raadkamer beslist dinsdag over doorverwijzing verdachten

De Brusselse raadkamer doet dinsdag uitspraak over de vraag welke verdachten van de aanslagen van 22 maart 2016 voor het assisenhof moeten terechtstaan en welke doorverwezen worden naar de correctionele rechtbank.

Die uitspraak zal om 9 uur gebeuren, en niet om 14 uur zoals eerder was aangekondigd. Dat meldt het federaal parket. De raadkamerzitting zal wel nog steeds plaatsvinden in de Justitia-site, in de voormalige gebouwen van de NAVO in Haren.

