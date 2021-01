VAB en Touring kennen drukke ochtend met zeer veel startproblemen

Op de eerste dag na de kerstvakantie kregen bijstandsorganisaties VAB en Touring tot wel 60 procent meer oproepen binnen, vooral omwille van startproblemen. Hiermee is deze winterprik zwaarder dan die van eind november. Ook de komende dagen worden meer oproepen verwacht, want het KMI voorspelt opnieuw nachtvorst.

Rond 7 uur had VAB 63 procent meer oproepen dan op een gemiddelde maandagochtend. Een uur later waren er nog 29 procent meer oproepen. Ook de rest van de voormiddag bleef het druk op de VAB-alarmcentrale, met 15 procent meer oproepen dan gemiddeld. In de regio’s Leuven en Limburg werden extra wegenwachters ingezet.

Ook bij Touring waren er een pak meer oproepen, met een piek rond 8.45 uur. “Voor de kerstvakantie hadden we gemiddeld 1.900 oproepen per dag, vandaag zullen dat er ongeveer 3.000 zijn, dat is een stijging van 60 procent”, aldus woordvoerder Danny Smagghe.

Zowel bij VAB als bij Touring hadden de meeste oproepen te maken met startproblemen. Dat komt vooral door de koudere dagen in combinatie met auto’s die lang stil hebben gestaan door de vakantie en weinig kilometers hebben gereden door de coronacrisis.

Ook de komende nachten wordt nachtvorst voorspeld. De mobiliteitsorganisaties verwachten deze week dan ook nog meer oproepen van mensen met startproblemen. Daarom raden ze aan om bij het starten energievreters zoals radio, navigatie of achterruitontdooiing uit te schakelen tot de wagen is gestart, de koppeling in te drukken en te werken met korte startpogingen. Men doet er goed aan om eerst enkele minuten te rijden zonder de verwarming op volle kracht te activeren.

Touring benadrukt dat het geen zin heeft om warm water te gooien op aangevroren ruiten. Ook de motor even laten draaien is nutteloos. “Het is niet alleen slecht voor de motor, maar hij warmt nauwelijks op en je vervuilt nodeloos de lucht en je longen”, klinkt het.