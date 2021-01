Op 22 maart kennen we de winnaar van de Trofee Raymond Goethals

Op maandag 22 maart kennen we de laureaat van de Trofee Raymond Goethals 2020, de prijs voor de beste Belgische coach van het jaar. De genomineerden na de eerste stemronde zijn Marc Brys (OHL), Philippe Clement (Club Brugge) en Ivan Leko (ex-Antwerp, nu Shanghai SIPG).

De uitreiking was aanvankelijk voorzien op maandag 7 december maar werd uitgesteld vanwege de sanitaire omstandigheden.

Clement won de prijs in 2018 en 2019. Daarvoor was het de beurt aan Eric Gerets (2011), Peter Maes (2012), Francky Dury (2013), Marc Wilmots (2014), Hein Vanhaezebrouck (2015), Michel Preud’homme (2016) en Felice Mazzu (2017).

De Trofee Raymond Goethals is voorbehouden aan Belgische coaches of coaches die de dubbele nationaliteit bezitten, werkzaam in België of in het buitenland, in clubverband of als bondscoach.

De Prijs Dominique D’Onofrio 2020 wordt voor deze editie losgekoppeld van de Trofee Raymond Goethals en zal op maandag 8 maart worden overhandigd. Komen in aanmerking: spelers die niet ouder zijn dan 20 en het voorbije anderhalf jaar debuteerden in de Jupiler Pro League.

Locatie en uurregeling zullen later worden meegedeeld, aldus organisator Alain Ronsse.