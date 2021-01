WikiLeaks-oprichter Julian Assange wordt niet uitgeleverd aan de Verenigde Staten

WikiLeaks-oprichter Julian Assange (49) wordt niet uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat werd door een Britse rechter maandagochtend beslist en meldt SkyNews. En dat komt Assange goed uit, want daar hing hem 175 jaar gevangenis boven het hoofd voor onder andere spionage.

Commentatoren in Britse media hadden verwacht dat het uitwijzingsbevel voor Assange zou worden goedgekeurd. Britse rechtbanken weigeren namelijk zelden een Amerikaanse aanvraag. Maar in dit dossier besliste de rechter dus toch anders.

Een grote overwinning dus voor Assange die in 2019 na zijn arrestatie in Londen in verdenking werd gesteld voor spionage door het publiceren van geheime Amerikaanse militaire en diplomatische documenten. Hiervoor riskeerde de Australiër een gevangenisstraf van zo’n 175 jaar. De kans dat de Amerikaanse aanklager nu in beroep gaat tegen de Britse beslissing is wel zeer groot. Assange is dus nog niet helemaal vrijgesteld.

