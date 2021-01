Charles De Ketelaere is alweer wat duurder geworden, maar andere Club Brugge-spelers verliezen (stevig) qua marktwaarde

Charles De Ketelaere is alweer wat duurder geworden. Wie de polyvalente Belg wil weghalen bij Club Brugge, zal daar volgens het gespecialiseerde Transfermarkt voortaan minstens 16 miljoen euro voor neerleggen.

Goeie matchen in de Jupiler Pro League, doelpunten in de Champions League, belofte van het jaar… Er zijn nog maar weinigen die Charles De Ketelaere niet kennen. En dat weerspiegelt zich in de marktwaarde van de diamant van Club Brugge.

Transfermarkt voerde deze week namelijk een update uit aan de marktwaarden van een tweehondertal spelers in België. ‘Ketelke’ was al 12 miljoen euro waard maar krijgt er nu 4 miljoen bij. Goed voor een totaal van 16 miljoen dus. Daardoor is enkel Krépin Diatta nog duurder op dit moment. De aanvaller van Club zakt echter van 20 naar 18 miljoen. Ook de waarde van Emmanuel Dennis en nog geen klein beetje: van 16 naar 11 miljoen. “Hij heeft dit seizoen teleurgesteld en mag vertrekken”, klinkt het bij Transfermarkt.

Foto: Dick Demey

Genk wint

De Nigeriaan valt daardoor uit de top drie aangezien Genk-spits Paul Onuachu er liefst 5 miljoen bij krijgt en nu 12 miljoen waard is, net als Zinho Vanheusden (Standard). Anderlecht-talent Yari Verschaeren is 11 miljoen waard maar moet wel 2,5 miljoen inleveren. Lukas Nmecha wint wel en is nu 8 miljoen waard. Net als onder anderen Noa Lang (+ 3,5 miljoen naar 8 miljoen), Hannes Delcroix (+ 2,2 miljoen naar 2,8 miljoen) en Odilon Kossounou (+ 2 miljoen naar 8 miljoen)

De grote winnaar in het algemeen is Genk. De ploeg van de Limburgers is volgens Transfermarkt ruim 17 miljoen meer waard dan voordien, goed voor een totaal van 88,2 miljoen. Naast Onuachu winnen ook onder anderen Theo Bongonda (+ 5 miljoen naar 9 miljoen) en Junya Ito (+ 2,5 miljoen naar 6,5 miljoen) serieus aan marktwaarde. Club blijft wel ruim aan kop met een totale waarde van 150,05 miljoen. Voor Anderlecht met 96,8 miljoen. Standard (72,45 miljoen) en AA Gent (69,15 miljoen) maken de top vijf rond.