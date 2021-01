Iran herstart met verrijking uranium tot 20 procent, grote schending nucleair akkoord

Iran heeft zijn nucleaire programma opnieuw opgedreven. De regering maakte maandag bekend dat ze tot 20 procent uranium wil gaan verrijken. Dit in schril contrast met de afspraken die in 2015 in het nucleaire akkoord van Wenen gemaakt werden.

Sinds Amerika zich in 2018 terug trok uit de nucleaire deal met Iran, en opnieuw strengere economische sancties oplegde, is het land bezig met het opschalen van zijn uranium-productie. Volgens het laatste rapport van het VN-agentschap gepubliceerd in november, verrijkte Teheran uranium tot een zuiverheidsgraad die hoger was dan de limiet die was vastgelegd in de overeenkomst van Wenen (3,67 procent), maar niet meer dan 4,5 procent-drempel en voldeed het land nog steeds aan het zeer strikte inspectieregime van het Agentschap. Vandaag meldt de regering dat ze opnieuw tot 20 procent uranium gaat verrijken. Daardoor zou Iran veel dichter bij materiaal voor een kernbom kunnen komen. De beslissing van Teheran lijkt zo de druk op te voeren op toekomstig Amerikaans president Joe Biden.

“We zijn vandaag begonnen met het proces om 20 procent uranium te gaan verrijken”, zei regeringswoordvoerder, Ali Rabeie. “We hebben daarbij alle nodige stappen doorlopen, zoals het inlichten van VN-waakhond, het Internationaal Atoomenergieagentschap.”

20 procent uranium is nog niet genoeg om een kernbom te ontwikkelen. Daarvoor heeft het een zuiverheid van 90 procent nodig. Toch waarschuwen internationale waarnemers dat de sprong van 20 naar 90 procent veel sneller gaat dan de eerste 20 procent. Eens Iran dat niveau behaalt zou het dus snel kunnen gaan.

