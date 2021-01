Coronacommissaris Pedro Facon komende weken afwezig om gezondheidsredenen

Coronacommissaris Pedro Facon zal de komende weken afwezig zijn om gezondheidsredenen. Dat meldt het coronacommissariaat. Facon wordt zo lang dat nodig is vervangen door zijn adjunct Carole Schirvel en medewerker Augustin Coppée.

Het coronacommissariaat geeft verder geen details over de afwezigheid van Facon. “Het Commissariaat en zijn team voeren de projecten en missies uit waarvoor ze een mandaat hebben gekregen, in nauwe samenwerking met de bevoegde ministers en hun administraties”, klinkt het in een persbericht.