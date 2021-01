Vlaming vindt Regi-remix van ‘Samson en Gert’ maar niks en maakt eigen versie met ‘extra schtampz’

Samson en Gert zijn dertig geworden en dat werd gevierd met een speciale aflevering van het populaire programma. Regi had voor de gelegenheid een remix gemaakt van Alles is op, een van hun bekendste hits. De populaire TikTokker Jasper Donkers vond dat die remix nog een tikkeltje beter kon en maakte zijn eigen versie.

Die versie van de TikTokker werd intussen al duizenden keren bekeken en zelfs Regi himself reageerde op het nummer: “Skip die eerste drop maar. Dat idee voor een tweede drop is top! Voor een heel goei fles wijn mix ik ‘m af en brengen we hem uit.”

Jasper Donkers omschrijft zichzelf als amateur dj/professional dancer op zijn TikTok-kanaal waar hij meer dan 790.000 volgers heeft. Hij is met de remix van Alles is op niet aan zijn proefstuk toe en post regelmatig video’s waarin hij “extra schtampz” toevoegt aan nummers.

Bekijk hier de volledige versie van de Alles is op-remix: