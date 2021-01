Vrachtluchtbrug tussen Oostende en Birmingham

Vanaf maandag komt er een cargoluchtbrug tussen de luchthavens van Oostende en Birmingham. Dat meldt de luchthaven van Oostende. Met de luchtbrug willen beide luchthavens naar aanleiding van de brexit de toeleveringsketens in beweging houden en eventuele storingen en vertragingen in de havens te counteren. De Britse luchtvaartmaatschappij Jota Aviation zal in samenwerking met logistieke partner Priority Freight de vluchten verzorgen.

“Vertragingen kunnen leiden tot grote problemen voor vracht waarvoor snel en efficiënt transport noodzakelijk is. Hierbij denken we aan medische transporten, goederen met een beperkte houdbaarheidsdatum of goederen die gebruikt worden in diverse productieprocessen”, klinkt het bij de luchthaven van Oostende.

Jota Aviation plant dagelijks twee vluchten vanuit Birmingham naar Oostende. Die zullen worden uitgevoerd met een BAe 146 vrachtvliegtuig. In fucntie van de ontwikkelingen kan de capaciteit worden opgevoerd of verlaagd.