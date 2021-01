Anderlecht mikt op middenvelder van Red Bull Salzburg

Anderlecht heeft z’n zinnen gezet op de komst van Majeed Ashimeru, een Ghanese middenvelder van het Oostenrijkse RB Salzburg.

De 23-jarige Ashimeru is al meer dan drie jaar eigendom van de Oostenrijkse kampioen en werd sindsdien drie keer uitgeleend. Aan Lustenau, Wolfsberger en Sankt Gallen. Het voorbije en dit seizoen maakt hij deel uit van de selectie van Salzburg, wat hem deze campagne tot vijf assists in dertien optredens bracht.

Maar Ashimeru is geen vaste waarde bij Salzburg. Anderlecht aast daarom op een uitleenbeurt van zes maanden. Hij is niet de enige optie, maar er lopen wel (serieuze) gesprekken.

“Mijn manager werkt aan een deal (met Anderlecht, red.)”, aldus de Ghanees in een interview met The Tracker (Citi TV). “Maar er is nog niets beklonken. De komende dagen gaan we bekijken wat mijn volgende stap zal zijn. Ik ben momenteel bij mijn familie. Hopelijk weet ik snel of ik kan gaan.”