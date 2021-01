Iran legt Zuid-Koreaanse olietanker aan de ketting

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een olietanker die onder Zuid-Koreaanse vlag vaart, aan de ketting gelegd omdat die in de Perzische Golf olie lekt. Dat meldt het Iraanse persagentschap Isna maandag.

Het schip werd naar de haven van Bandar Abbas geleid en daar aan de ketting gelegd.

De bemanningsleden, afkomstig uit Indonesië, Myanmar en Vietnam, zijn opgesloten. Er is een onderzoek gestart.

Volgens de onlinedienst MarineTraffic was de “Hankuk Chemi” met een lading ethanol op weg van Saoedi-Arabië naar het emiraat Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten. De koers van het schip is veranderd en het bevindt zich nu in Iraanse wateren, klinkt het daar.

De Golf is al een tijdlang het centrum van een smeulend conflict tussen Iran en verschillende westerse staten, vooral dan de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Zeker in de strategische Straat van Hormuz, tussen de Perzische Golf en de Golf van Oman, zijn er al diverse incidenten geweest. Tot een derde van de olieproductie in de wereld gaat door de Straat van Hormuz.