Edgar Davids wordt trainer in Portugese derde klasse

Voormalig Nederlands international Edgar Davids (47) gaat aan de slag als hoofdtrainer van de Portugese derdeklasser SC Olhanense. De oud-speler van onder meer Ajax, Juventus en Tottenham was sinds de zomer assistent-trainer bij het Nederlandse Telstar. Daarvoor was hij kort werkzaam bij Oranje onder 20. Van 2012 tot 2014 was hij hoofdtrainer bij de Engelse club Barnet FC.