Miljardair Jack Ma lijkt spoorloos na onderzoek in China

De Chinese Jack Ma, oprichter van webwinkel Alibaba, is al enkele weken niet meer gezien. Dat is hoogst uitzonderlijk voor de 56-jarige tech-miljardair, die graag de publiciteit opzoekt en vaak van zich laat horen op sociale media. Onlangs uitte Ma openlijk kritiek op de Chinese overheid, heeft dat wat te maken met zijn stilte?

Topondernemer Jack Ma, goed voor een vermogen van 48 miljard dollar, lijkt in ongenade te zijn gevallen bij de Communistische Partij en de Chinese regering. Onlangs nog had hij kritiek geuit op de overheden en de financiële autoriteiten, ze zouden volgens hem de innovatie onderdrukken en onvoldoende aandacht schenken aan de ontwikkeling en kansen voor jongeren.

Op een conferentie in Shanghai eind vorige maand, vergeleek Jack Ma de akkoorden van Bazel – waarin internationale eisen voor bankbuffers zijn vastgelegd – met een club voor ouderen. Chinese staatsmedia besteedden daarop uitgebreid aandacht aan de opmerkelijke uitlatingen van de miljardair.

Ma’s bedrijven werden ook onder verscherpt toezicht geplaatst van de autoriteiten. Peking stelde een officieel onderzoek in naar zijn ondernemingen Alibaba, Tencent en andere websites. De Chinese autoriteiten spreken onder meer over marktmisbruik en het schenden van rechten van zijn werknemers. En nu is Jack Ma dus al enkele weken niet meer gezien. Bij een recente talentenshow voor ondernemers was hij als vooraf aangekondigde gast ook opvallend afwezig.