‘Superclasico’ opgeschrikt door dubbele aanslag: Matias Suarez (ex-Anderlecht) slachtoffer van mokerslag

Als Boca Juniors en River Plate elkaar in de ogen kijken, is het oorlog in Argentijns voetballand. Alleen dreef Jorman Campuzano de veldslag deze keer net iets te ver op de spits.

De ‘Superclasico’ in de Argentijnse Primera Division werd gespeeld in een leeg stadion. Logisch, in coronatijden. Maar toch werd er zoals gewoonlijk op het scherp van de snee gespeeld. Boca kwam voor rust op voorsprong dankzij Ramon Abila, maar zag Campuzano nog voor het uur zijn tweede gele kaart pakken.

De Colombiaanse middenvelder zette eerst zijn elleboog in de keel van Jorge Carrascal en deelde na de pauze een vuistslag uit aan gewezen Anderlecht-speler Matias Suarez.

#CopaMaradonaEnTNTsports ?? Falta de Campuzano sobre Carrascal y todo River pidió expulsión.



Boca ?? River pic.twitter.com/QIQi9X5xD5 — TNT Sports LA (en ??) (@TNTSportsLA) January 3, 2021

#CopaMaradonaEnTNTsports ?? ¡Durísimo! Campuzano golpeó a Matías Suárez, Rapallini le mostró la segunda amarilla y dejó al Xeneize con uno menos.



Boca ?? River pic.twitter.com/sWdWo4pryG — TNT Sports LA (en ??) (@TNTSportsLA) January 3, 2021

River kwam via Federico Girotti en Rafael Santos Borré vervolgens op voorsprong. Vijf minuten voor tijd zette Sebastian Villa echter de 2-2-eindstand op het bord nadat River-speler Enzo Perez ook een rode kaart aan zijn broek kreeg.

De samenvatting met de fouten van Campuzano (vanaf 0:56 en 1:33):