EMA beslist mogelijk maandagavond al over coronavaccin Moderna

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt mogelijk maandagavond al met een eindoordeel over het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna. Geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP, een onderdeel van het EMA, bespreekt maandag de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin, zo bevestigt het Europees agentschap aan het Nederlandse persbureau ANP.

Het is nog niet zeker of maandag al een conclusie wordt bereikt. Als dat wel zo is, dan zal het geneesmiddelenbureau “zo snel mogelijk na de vergadering” de conclusie naar buiten brengen.

Als het comité maandag nog niet tot een eindoordeel komt, praten de deskundigen woensdag verder. Het EMA had eerder bekendgemaakt pas woensdag een conclusie te verwachten.

Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie wordt er in elk geval “spoedig” een beslissing van het EMA verwacht, “mogelijk maandagavond”. Het laatste woord over toelating van het vaccin is hoe dan ook aan de Europese Commissie. Die beslist binnen de 24 uur na een eventuele goedkeuring van het geneesmiddelenagentschap.