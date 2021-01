73-jarige vrouw aangevallen met hamer: echtgenoot opgepakt op verdenking van moordpoging

Mechelen - Een zeventiger uit Mechelen is maandag door de politie opgepakt op verdenking van moordpoging op zijn 73-jarige vrouw. Die werd zwaargewond aangetroffen in hun woning en overgebracht naar het ziekenhuis. Het is de man zelf die de hulpdiensten maandagvoormiddag alarmeerde dat er iets was gebeurd.

Heel snel werd duidelijk dat de vrouw het slachtoffer was geworden van geweld. De man zou zijn echtgenote met een hamer hebben aangevallen en geslagen. Volgens de eerste berichten liep de vrouw een ernstig hoofdletsel op. De zeventiger wordt momenteel verhoord en zal wellicht dinsdag voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen.

De feiten speelden zich af in de Geerdegemstraat in Mechelen. Het gerechtelijk labo is momenteel ter plaatse voor een grondig sporenonderzoek.