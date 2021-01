Student die betrokken is bij dood Sanda Dia mag campus VUB niet binnen

Ingenieursstudent Sanda Dia overleed in december 2018 tijdens een doop van studentenclub Reuzegom in Vorselaar Foto: rr

/ Brussel / Edegem - De student van de Vrije Universiteit Brussel die betrokken is in het dossier rond de dood van Sanda Dia tijdens een studentendoop, is voorlopig niet meer welkom op de campus. De universiteit ontzegt hem de fysieke toegang tot de campus en verbiedt de deelname aan werkvormen met interactie onder studenten. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd aan Belga.

Ingenieursstudent Sanda Dia overleed in december 2018 tijdens een doop van studentenclub Reuzegom in Vorselaar. Bij die doop bleek één VUB-student betrokken, waarop de Brusselse universiteit besloot om een tuchtprocedure op te starten. De student kan voorlopig nog verder studeren aan de VUB in afwachting van de afloop, maar tijdens de duur van de tuchtprocedure gelden er bewarende maatregelen.

Zo wordt de Reuzegommer de fysieke toegang tot de campus van de VUB ontzegd. De student mag daardoor niet deelnemen aan werkvormen met interactie onder studenten, zoals practica en werkcolleges. Voorlopig zijn online lessen vanop afstand de norm aan de VUB. Enkel voor practica en werkcolleges zijn er uitzonderingen onder strikte voorwaarden.

Wanneer de uitkomst van de tuchtprocedure verwacht wordt, is nog niet duidelijk. Binnen de procedure en het bijbehorende onderzoek moeten nog verschillende stappen afgewerkt worden.

