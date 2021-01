Experten waarschuwen: wie coronavaccin krijgt, laat alcohol best even staan

Wie een coronavaccin krijgt, kan best een tijdje alcohol vermijden. Dat hebben enkele Britse experten gezegd. Alcohol drinken kan namelijk een invloed hebben op de immuunreactie van het lichaam.

Volgens de Britse wetenschappers kan je maar beter geen alcohol drinken de avond voor je een vaccin krijgt en wacht je het best ook enkele dagen na het spuitje. Zij waarschuwen ervoor dat alcohol immunosuppressief werkt. Dat wil zeggen dat de werking van het immuunsysteem erdoor afgeremd wordt.

“Je moet ervoor zorgen dat je immuunsysteem tiptop in orde is om een goede respons te krijgen van het vaccin. Dus als je de avond ervoor of vlak erna alcohol drinkt, zal dat niet helpen”, klinkt het.

Ook de Russische wetenschapper Alexander Gintsburg, het hoofd van het Gamaleya nationaal centrum voor epidemiologie en microbiologie in Moskou, had al aangeraden om het gebruik van alcohol een tijdje te minderen als je een vaccin krijgt. Drie dagen voor en twee dagen na je vaccinatie, om precies te zijn. En dat geldt volgens hem niet alleen voor het Spoetnik V-vaccin dat hij met zijn organisatie ontwikkelt, maar voor alle coronavaccins.

Anna Popova, het hoofd van de Russische dienst voor consumentenbescherming en welzijn, had in december nog verklaard dat Russen het best twee weken voor en tot drie weken na hun eerste vaccinatie nuchter zouden blijven. Daar kwam heel wat commentaar op en het is volgens Gintsburg ook overdreven. “Het gaat niet om een volledig alcoholverbod, maar wel een beperking.”

Eén glaasje champagne zou volgens de man niet echt kwaad kunnen.

