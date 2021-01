Kostas Laifis reist zonder toestemming naar Cyprus en loopt coronavirus op

Mbaye Leye kan in zijn eerste match als Standard-trainer al zeker geen beroep doen op Kostas Laifis. De verdediger reisde zonder toestemming van Standard af naar zijn zwangere vrouw in Cyprus, liep het coronavirus op en moet veertien dagen in quarantaine.

“Laifis is afgelopen week zonder toestemming van de club naar Cyprus afgereisd om bij zijn zwangere vrouw te zijn”, zei Standard-CEO Alexandre Grosjean op de persvoorstelling van Leye. “Hij hoopte zijn partner mee naar België te krijgen, maar kennelijk heeft zowel de speler als zijn vrouw het coronavirus opgelopen. Hij is nu gedwongen om twee weken in quarantaine te gaan op Cyprus. We blijven contact met hem onderhouden. We proberen hem regelmatig te laten testen en bekijken wanneer hij weer naar België kan terugkeren.”