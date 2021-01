Goudhaantje van Club Brugge verlengt contract tot 2024

Kossounou in 2019 in duel met Real Madrid-aanvaller Vinicius Junior. Foto: AFP

De jarige Odilon Kossounou (20) heeft zijn contract bij Club Brugge verlengd tot 2024. Hij kwam in juli 2019 over van het Zweedse Hammarby. De centrale verdediger groeide bij Club Brugge uit tot een basisspeler die ook op de positie van verdedigende middenvelder uit de voeten kan. Kossounou maakte in 2020 ook zijn debuut voor de Ivoriaanse nationale ploeg en lijkt ook daar zijn plek te hebben verzekerd. Hij is bovendien een van de spelers waar coach Philippe Clement volop in gelooft.

Volgens Transfermarkt is Kossounou al acht miljoen euro waard. Drie maanden geleden was dat nog zes miljoen euro en toe hij bij Brugge arriveerde in 2019 was dat drie miljoen euro.