Standard stelt nieuwe coach Mbaye Leye voor: “De ambitie? Eerst eens januari doorkomen”

Standard stelde maandag zijn nieuwe trainer Mbaye Leye voor. De 38-jarige Senegalees wil de Rouches snel uit de neerwaartse spiraal halen. “We pakken het stap per stap aan, eerst januari goed doorkomen.” Ook werd duidelijk dat Standard op zoek is naar een nieuwe spits.

Kortgeknipt en geflankeerd door CEO Alexandre Grosjean maakte Mbaye Leye zich op voor zijn eerste persconferentie als Standard-trainer. “Ik ben vereerd hier te zijn”, begon de voormalige spits. “Ik was hier al als speler en T2, en ben blij terug te komen bij deze grote club. Ik zal er alles aan doen om Standard uit deze situatie te halen. Onze ambitie? Laten we eerst de maand januari goed doorkomen. Tegen Waasland-Beveren laten zien waarvoor Standard staat en dat er hier iets is veranderd. We pakken het stap per stap aan en willen dan in het ritme komen en vertrouwen winnen. Spelers die momenteel onder hun niveau acteren weer laten groeien.”

Leye sprak maandagochtend zijn spelersgroep toe en leidde zijn eerste training. Obbi Oulare en Felipe Avenatti waren daar niet bij. Het duo is verbannen naar de B-kern. Alexandre Grosjean: “We hebben op dit moment de zestiende beste voorhoede van de Pro League. Als je de analyse maakt, moet je beslissingen nemen. We willen ons versterken met een nieuwe spits. Iemand die ons verder moet brengen.”

Leye voegde daaraan toe dat zulke beslissingen nooit makkelijk zijn. “Maar de spelers kunnen hun werk blijven doen en misschien zo snel mogelijk een club vinden waar ze weer een goed niveau kunnen halen.”

Verder was DNA het toverwoord. Grosjean haalde het al aan toen hij toegaf dat Franky Vercauteren en Mbaye Leye de twee topkandidaten in Luik waren. “Mbaye heeft het Standard-DNA en het is een understatement om te zeggen dat Vercauteren dat niet heeft.”

Leye wil vooral dat zijn ploeg dat DNA opnieuw op het veld gaat uitstralen. “We moeten meer scoren en ik wil een agressief Standard zien. Mijn discours van vanochtend was een van “passion, fierté et ferveur”. Dat mogen niet zomaar woorden zijn. Als je door de week op training niet scherp bent, ben je dat in het weekend tijdens de match ook niet. Het feit dat ik hier nu zit, wil zeggen dat er de laatste maanden iets verkeerd is gegaan. De spelers zijn op hun verantwoordelijkheid gewezen. Iedereen moet beter doen”, aldus Leye.

De spelers blijven maandag overigens op het oefencomplex overnachten. “Zo kan ik met bepaalde jongens individueel spreken. Door de coronacrisis kan ik niet profiteren van de voordelen van een stage, maar het fysieke niveau van de groep is zeer goed. Dat zie je aan de afstanden die gelopen worden. Wij zullen deze week dus vooral werken aan onze automatismen. De eerste match tegen Waasland-Beveren zal niet perfect zijn. Het resultaat zal dan het belangrijkste zijn. Dat we op maandag spelen, helpt daarbij al iets.”