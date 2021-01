Jaren vernederd en onder druk gezet door Trump: en toen kreeg het ‘zwarte schaap’ een idee

Trump had hem al zo vaak aangevallen, publiekelijk vernederd en onder druk gezet om “onethische ingrepen” te doen, dat het genoeg was geweest. En dus besliste de entourage van de Republikeinse staatssecretaris van Georgia, Brad Raffensperger, om een aangekondigd telefoongesprek van de president op te nemen. Toen de stafchef van het Witte Huis afgelopen weekend opbelde en aankondigde “iedereen is er en luistert mee mijnheer, de president” wist hij niet hoe correct die woorden waren. En hoe het gesprek uiteindelijk zoete wraak zou opleveren.