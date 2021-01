Overbodige Michael Krmencik aangekomen in Griekenland: “PAOK is mijn eerste keuze”

Met de komst van Bas Dost is er voor Michael Krmencik geen plaats meer bij Club Brugge. Blauw-zwart onderhandelt met PAOK Saloniki over een uitleenbeurt van zes maanden als mogelijke oplossing, de nummer drie in de Griekse Super League. “Ik ben erg blij omdat PAOK het beste team van Griekenland is. Het is mijn eerste keuze en ik ken dit team”, zei Krmencik bij zijn aankomst in Griekenland. De deal zal allicht vandaag nog rond zijn.

De Tsjechische spits speelt sinds eind januari 2020 voor Club. Hij kwam dit seizoen al 12 keer in actie (9 keer in de Jupiler Pro League, 3 keer in de Champions League) en scoorde daarin 3 doelpunten. PAOK nestelde zich de voorbije seizoen aan de top van het Griekse voetbal. In 2019 veroverde het de landstitel, en tussen 2017 en 2019 veroverde het drie seizoen op rij de beker.