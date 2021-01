Man kiest na relatie van 40 jaar voor andere vrouw, ex verliest de pedalen: “Ze was zichzelf niet meer”

Aarschot / Olen - Een 58-jarige vrouw uit Olen moet zich in de Leuvense strafrechtbank verantwoorden voor belaging, slagen en vernieling. De vrouw kon het niet verkroppen dat haar man na veertig jaar een einde maakte aan de relatie.

De beklaagde zag het naar eigen zeggen niet aankomen dat haar man haar na veertig jaar zou verlaten voor een andere vrouw uit Aarschot. “Ze viel totaal uit de lucht en was in alle staten”, aldus de advocaat van de beklaagde. “Ze was zichzelf niet meer.”

Gedurende meer dan twee jaar viel de vijftiger haar ex lastig. Ze stuurde sms’en, e-mails en brieven, dook op aan de woning van de man, en betrok zelfs de collega’s van de ex bij de relationele problemen. Er volgde een contactverbod maar dat weerhield de vrouw er niet van de man te blijven belagen. Op 6 december 2017 raakte ze zelfs slaags met de nieuwe partner van de ex, iets meer dan vier maanden later stak de vrouw drie van de vier banden van de Skoda van haar gewezen partner kapot. Twee personen waren getuigen van de feiten.

Geen typevoorbeeld van crimineel

“Mijn cliënten vragen op hun blote knieën om er iets aan te doen”, richtte de advocaat van de burgerlijke partijen zich tot de rechter. “Dit moet ophouden. Het is ons niet te doen om een schadevergoeding te krijgen. Mijn cliënten willen met rust gelaten worden.”

“Mevrouw is geen typevoorbeeld van een crimineel, een gevangenisstraf is hier niet op zijn plaats”, reageerde de verdediging. “Mijn cliënte is in begeleiding voor haar problemen. Overeenkomstig vragen we een autonome probatiestraf.” Ook het Leuvense parket vordert tegen de vrouw dezelfde sanctie. Ondergeschikt hangt de Kempense drie maanden cel en 400 euro boete, beiden eveneens met probatie-uitstel, boven het hoofd. Uitspraak op 1 februari.