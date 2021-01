Blijf weg van vaccins (op de beurs): vijf tips om je geld te doen renderen dit jaar

Een nieuw jaar is aangebroken, nieuwe opportuniteiten op de beurs dienen zich aan. Stel: u heeft nog wat spaargeld en wil daarmee aandelen kopen, maar u heeft nog geen ervaring. Zijn vaccinfabrikanten dan een veilige belegging? Moeten we op de hype van de bitcoins springen of speculeren op de Brexit? En waar zitten de verborgen schatten? Vijf tips voor beginnelingen.