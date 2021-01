Uruguayaanse voetbalbond valt Engelse bond aan na schorsing voor Edison Cavani na vermeend racisme

De Uruguayaanse voetbalbond (AFU) is maandag in de bres gesprongen voor haar steraanvaller Edinson Cavani. Die werd door de Engelse voetbalbond (FA) voor drie speeldagen geschorst, omdat hij eind november op Instagram een vriend van antwoord diende met de woorden “gracias negrito”. De Uruguayaanse federatie spreekt in een persbericht van omgekeerde discriminatie.