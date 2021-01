Agent aanwezig op lockdownfeest in Oud-Turnhout

Antwerpen / Oud-Turnhout - Op een van de drie “lockdownfeesten” die de lokale politie van de regio Turnhout tijdens oudejaarsnacht stillegde, was een agent van het korps een van de aanwezige feestvierders. Dat zegt Het Laatste Nieuws en de politie bevestigt de feiten. De man staat allicht net als de andere aanwezigen een fikse boete te wachten, maar krijgt mogelijk daarbovenop ook nog een interne tuchtsanctie.

Volgens Het Laatste Nieuws was het feest in kwestie een familiale aangelegenheid in de buitenlucht, op het terras van een woning in Oud-Turnhout, maar zouden er te veel volwassenen aanwezig zijn geweest. De politie wil voorlopig echter weinig kwijt over de precieze omstandigheden waarin de collega werd aangetroffen. “Alles is overgemaakt aan het parket, zij zullen beslissen welk vervolg eraan gegeven wordt”, zegt woordvoerder Rudy Remijsen. “Vermoedelijk zal dat wel een boete zijn. Ook intern riskeert de agent nog een sanctie, maar daarvoor is het nu te vroeg om er al uitspraken over te doen.”