Viroloog over ‘Antwerpse mutatie’: “Continue achtervolging voor het immuunsysteem”

De coronacijfers blijven dalen. Maar nu de meeste vakantiegangers uit rode zones zijn teruggekeerd, de scholen opnieuw van start zijn gegaan en er nog geen 0,1 procent van de bevolking gevaccineerd is, ontstaat onrust over de mutaties van het virus. We legden enkele vragen voor aan professor Kevin Ariën, hoofdviroloog van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.