Marcus Rashford over zijn gevecht om eten en zijn strijd voor arme kinderen: “Ik zie de wanhopige blik nog in mijn moeders’ ogen”

Marcus Rashford (23) heeft er een bewogen jaar opzitten. De aanvaller van Manchester United bekommerde zich de afgelopen maanden om de levens van miljoenen arme, kwetsbare kinderen in het Verenigd Koninkrijk en bezorgde heel wat kinderen eten op hun bord. “Ik wil niet dat een kind of een ouder zoiets moet meemaken.”

De Britse krant The Guardian riep hem voor al zijn daden naast het voetbalveld uit tot Voetballer van het Jaar. Volgens Rashford heeft hij zijn goedheid te danken aan zijn moeder Mel. “Zij is alles voor mij. Elke positieve karaktereigenschappen die je in mij ziet, komt van haar. Als ik haar in drie woorden zou moeten omschrijven, zeg ik sterk, beschermend en onverslaanbaar.”

Mel voedde Rashford en haar vier andere kinderen op haar eentje op in het zuiden van Manchester. Ze deed drie jobs en wilde alles opgeven opdat haar kinderen gelukkig zouden zijn. Rashford vertelt aan The Guardian dat hij zich de blik van zijn moeder nog kan herinneren in haar gevecht om eten op tafel te brengen. Het was een angstige, bijna wanhopige blik. Rashford en de rest van het gezin moesten het stellen met gratis maaltijden op school en eten van voedselbanken.

Het leven van Marcus Rashford was niet altijd makkelijk. Foto: ISOPIX

De Engelse voetballer weet hoe het voelt om met honger naar school te gaan. Toen het coronavirus uitbrak, gingen zijn gedachten dan ook uit naar gezinnen in dezelfde situatie. “Ik was bezorgd om kinderen zoals ik. Door de lockdown moesten scholen tijdelijk sluiten. Dat wil zeggen dat voor heel veel kinderen de gratis schoolmaaltijden wegvielen. Ik weet niet wat mijn moeder en ik in zo’n situatie gedaan zouden hebben”, vertelt hij.

“Ik was geblesseerd aan mijn rug vorig jaar in januari. Ik spendeerde tijd met families die het moeilijk hadden. Het was duidelijk dat zij de voedselbanken én de gratis schoolmaaltijden nodig hadden om te overleven. Beiden zijn nodig. Ik weet hoe die angst voelt. Ik weet hoe die angst eruit zag bij mijn moeder. Ik wil niet dat een kind of een ouder zoiets moet meemaken”, doet hij zijn verhaal.

400 000 maaltijden

Rashford engageerde zich daarom als partner bij FareShare, een organisatie die voedsel verzamelt en uitdeelt. Hij hielp om extra maaltijden uit te delen om het tekort dat was ontstaan door de sluiting van de scholen teniet te doen. Zijn eerste doel was om 100 000 pond (zo’n 110 000 euro) op te halen, goed voor 400 000 maaltijden voor kinderen. Tot Rashford begon na te denken over wat er zou gebeuren in de zomervakantie.

In juni verwierp de regering zijn pleidooi voor gratis voedselbonnen tijdens de zomervakantie. Rashford schreef daarop een open brief gericht aan de parlementsleden. Boris Johnson belde hem op om het idee om 120 miljoen pond extra te investeren in het Covid zomervoedselfonds, goed voor voedsel voor 1,3 miljoen leerlingen, in detail te bespreken. Rashford kreeg ook voedselbonnen voor de andere schoolvakanties erdoor in Groot-Brittannië.

Foto: ISOPIX

De speler van Manchester United zorgde intussen voor meer dan 20 miljoen pond extra voor FareShare.“Ik denk niet dat iemand dit had kunnen voorspellen”, vertelt Rashford. “Maar ik denk dat mensen veel hebben geleerd over zichzelf in 2020, vooral over hun sterktes. Het is een bizar jaar geweest voor iedereen, maar hier kunnen we op bouwen om niets meer vanzelfsprekend te vinden. We zijn veel gesprekken aangegaan. We hebben empathie en medeleven getoond. Dat was lovely om te zien.”

Eerste boek

Hij lanceerde een boekenclub in november met als doel armere kinderen de kans te geven om al van jongs af aan te lezen. Rashford zelf startte pas op z’n zeventiende met lezen omdat zijn familie zich geen boeken kon permitteren.

“Er zijn ongeveer 400 000 kinderen in de UK dat nog nooit een boek in hun bezit hadden”, legt Rashford uit. “Dat zijn dezelfde kinderen waar ik elke dag voor vecht. Ik wil hen een uitweg geven voor de angst. Mijn boeken zijn gericht op acceptatie en erkenning, waardoor kinderen weten dat velen van ons hebben meegemaakt wat ze meemaken, maar dat er een manier is om er positief mee om te gaan. Uiteindelijk wil ik gewoon dat kinderen dromen, want soms zijn dromen alles wat ze hebben. Ik werk nu aan mijn eerste boek, dat in mei zal verschijnen.”

Marcus Rashford kende ook sportief een mooi jaar met twintig doelpunten in 42 wedstrijden. Foto: EPA-EFE

“Grappig genoeg zijn er waarschijnlijk een heleboel positieve elementen die mensen kunnen meenemen naar de rest van hun leven. Overleven met Covid dit jaar had invloed op de geestelijke gezondheid en de gezondheid in het algemeen, het verlies en de werkloosheid, was groot. Iedereen moet zichzelf daarvoor een schouderklopje geven, want het is niet gemakkelijk geweest.”

“Mijn wens is dat alle kinderen op een gelijk speelveld in het Verenigd Koninkrijk gaan leven. Dat geen enkel kind 20 meter achter een ander kind begint te leven en dat onze kinderen uitgerust zijn met hulpmiddelen die ze nodig hebben om te slagen in alles wat ze in gedachten hebben.”