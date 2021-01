Bijna 120.000 nieuwe auto’s minder ingeschreven in 2020

In 2020 zijn in België 431.491 nieuwe personenwagens ingeschreven. Het gaat om een afname met ruim een vijfde (-21,55 pct) of bijna 120.000 auto’s ten opzichte van 2019, toen 550.003 nieuwe personenwagens ingeschreven werden. Dat blijkt maandag uit cijfers van Febiac. Alleen de inschrijvingen van gemotoriseerde tweewielers gingen er in 2020 op vooruit.

Het automerk met de meeste inschrijvingen was vorig jaar Volkswagen (39.861, -25 pct tegenover 2019), gevolgd door BMW (36.381, -1 pct), Peugeot (33.551, -22 pct), Renault (31.895, -34 pct) en Mercedes (31.758, -16 pct).

Bij de lichte bedrijfsvoertuigen (tot 3,5 ton) was er vorig jaar een daling van de inschrijvingen met 12,2 procent, tot 71.312. Bij de zware bedrijfsvoertuigen tot 16 ton namen de inschrijvingen af met 19,18 procent tot 1.391, en bij de zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 16 ton was de daling nog meer uitgesproken, met 37,43 procent tot 6.125. De zwaarste klap was er voor de inschrijvingen van autobussen: dat waren er vorig jaar 787, of net geen 40 procent minder dan in 2019.

De inschrijvingen van bromfietsen en motorfietsen gingen er daarentegen in 2020 op vooruit. Bij de bromfietsen ging het om een stijging met 1,92 procent tot 29.090, bij de motorfietsen was er een toename met 3,52 procent tot 25.807 inschrijvingen.