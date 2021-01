71 jaar, en meer kilometers in de benen dan Wout Van Aert

Aarsele / Tielt -

Op je 71ste meer kilometers in een jaar tijd bijeen fietsen dan profrenners dan Wout Van Aert of Greg Van Avermaet. Eric Vandendriessche uit Aarsele deed het in 2020 met zo maar even 36.317,3 stuks. “Mijn voornemen voor 2021? Minder fietsen. Want ik mag dan wel het geluk hebben dat ik de jaren nog niet voel en dat ik van mijn vrouw vaak mag gaan rijden, ik heb toch beloofd om ietsje meer thuis te zijn. Want nu zei ik op 274 verschillende dagen: ik ben er dan eens mee weg, hé.”