Onbekende overvalt tiener en gooit gsm vol emotionele waarde in vaart: “Alle foto’s van zijn overleden vader stonden erop”

Een veertienjarige jongen uit Oudenburg is zondagavond door een onbekende overvallen. Dat gebeurde op de grens tussen Westkerke en Eernegem. De dader nam zijn gsm af. Toen hij die niet kon ontgrendelen, gooide hij hem in de vaart. “Op die telefoon stonden alle foto’s die zijn overleden vader maakte”, zegt zijn moeder.

