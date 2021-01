Steenrijke erfgename ontvoerd en mishandeld: dertien beklaagden wijzen op proces naar één man

Onder grote media-aandacht is maandag in Nice het assisenproces begonnen tegen veertien mannen die ervan beschuldigd worden een rol te hebben gespeeld in de ontvoering van de steenrijke erfgename Jacqueline Veyrac in oktober 2016. Dertien van hen gebruiken dezelfde tactiek: wijzen naar de veertiende als organisator van het misdrijf. Maar Guiseppe Serena, een ex-werknemer van Veyrac, ontkent elke betrokkenheid.