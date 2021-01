Hoteliers herkennen wanhoopskreet van Gentse collega: “Mijn zwarte lijst is ondertussen al drie A4’tjes lang”

Gent / Antwerpen -

“Ik heb al maanden het gevoel dat ik een strijd moet voeren tegen de klanten. Men probeert mij langs alle kanten te bedotten. Ik wantrouw tegenwoordig iedere klant, maar ze hebben me weer liggen gehad.” Het waren straffe woorden van de manager van het Gentse hotel waar de politie afgelopen vrijdagnacht een lockdownfeestje moest stilleggen. Maar hij is niet alleen. Als we ons oor te luisteren leggen bij andere hoteliers in Vlaanderen, blijkt dat ook zij veel wantrouwiger zijn geworden over wie ze binnenlaten. “Mijn zwarte lijst is ondertussen al drie A4’tjes lang”, klinkt het bij de ene. “Als ze cash willen betalen, speelt mijn gut feeling al op”, zegt een andere.