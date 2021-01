De verkiezing die Joe Biden pas écht de sleutels tot de macht kan geven

De Republikeinen in Georgia vloekten maandag luidop. Op hun president. Ze vrezen dat het gelekte telefoongesprek van Trump – waarin hij vraagt om de verkiezingsuitslag in de staat alsnog te veranderen – als een boemerang in hun gezicht zal terechtkomen. Dinsdag staan in Georgia twee Senaatszetels op het spel. Vallen die in handen van de Democraten, dan heeft Joe Biden de Senaat in zijn macht.