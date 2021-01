Gedood op 250 meter van zijn voordeur: vier jongens en meisje opgepakt voor moord op 13-jarige

Op 250 meter van zijn voordeur, in een parkje in een buitenwijk van Reading, is een 13-jarige jongen met verschillende messteken om het leven gebracht. Vier jongens en één meisje, allemaal 13 of 14 jaar oud, zijn opgepakt door de politie en worden al heel de dag verhoord. Wat het motief van de dader of daders is, is nog een vraagteken.