Ploegmaat Cristiano Ronaldo test positief op coronavirus

Juventus heeft maandag bekendgemaakt dat Alex Sandro een positieve test heeft afgelegd op het coronavirus. Juve liet de Braziliaanse flankspeler een extra test ondergaan, omdat hij milde symptomen van het virus vertoonde. Hij bevindt zich inmiddels al in isolatie.

De 29-jarige Alex Sandro, 21-voudig Braziliaans international, speelt sinds de zomer van 2015 voor Juventus. Hij is er vaste basisspeler op de linkerflank. Dit seizoen kwam hij in tien duels in actie voor de Bianconeri.

Eerder testten onder meer Paulo Dybala en Cristiano Ronaldo positief bij Juventus.

(belga)