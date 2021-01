De solden beginnen dramatisch, vooral bij herenmode: “Een man durft gewoon geen broek te kopen zonder zijn vrouw”

Vijftig procent minder omzet dan vorig jaar: de solden zijn volledig in mineur gestart. Corona is de boosdoener, en de verplichting om alleen te shoppen nekt vooral de mannenmode. “Een man durft nu eenmaal niet alleen een broek te gaan kopen. Zijn vrouw moet erbij, voor begeleiding én goedkeuring”, zegt Pol Vanhoof van Vanhoof Mannenmode.

