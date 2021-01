“Nog meer Jumbo’s in ons land kan leiden tot een echte prijzenoorlog en dan gaan vooral de zelfstandigen bloeden”

De Nederlandse supermarktketen Jumbo schakelt een versnelling hoger in 2021 met de opening van tien nieuwe winkels in Vlaanderen. Nochtans telt België per vierkante kilometer al het meeste aantal supermarkten ter wereld. “Als er door Jumbo een prijzendruk komt, dan zijn het vooral de zelfstandigen die gaan bloeden”, zegt Jorg Snoeck van RetailDetail.