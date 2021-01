“Bassie, welkom jongen!” Goals scoren, kennismaken en complimenten geven: zo verliep de eerste dag van Bas Dost bij Club Brugge

Bas Dost heeft maandag voor het eerst meegetraind bij Club Brugge. De Nederlander maakte bovendien voor het eerst kennis met zijn ploegmaats. Vooral Ruud Vormer was enthousiast om zijn landgenoot te zien. Omgekeerd deelde Dost al meteen een compliment uit aan een van zijn ploegmaats.

“Ik ben er helemaal klaar voor. Het ziet er hier allemaal heel professioneel uit”, vertelt Bas Dost in het filmpje dat Club Brugge op sociale media postte. De aanvaller werd wegwijs gemaakt in het Basecamp van blauw-zwart en maakte kennis met zijn ploegmaats. Kapitein en landgenoot Ruud Vormer reageerde enthousiast: “Bassie, welkom jongen!”

Tegen Vanaken wist Dost dan weer meteen wat zeggen: “Nu ben ik er en nu ben jij geschorst. Jammer.” Vanaken kon er mee lachen en zei: “Je gaat even niets aan mij hebben.” Noa Lang, nog een landgenoot van Dost, ontving meteen een compliment van de gloednieuwe aanwinst. “Ik heb je laatste wedstrijd gezien jongen, dat zag er best goed uit. Dat hakje was lekker.” Lang reageerde droogjes: “Ik speelde niet eens goed, ik was gewoon beslissend.”

Voorlopig lijkt het erop dat Dost weinig problemen zal kennen met zijn integratie. Al moet hij wel nog even wennen. “Ik heb hartstikke veel nieuwe gezichten gezien en weet even niet meer wie wie is. Maar dat hoort erbij.”