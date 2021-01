Overal liggen werven stil nu buitenlandse bouwvakkers in quarantaine moeten: “Ik mis 90 van mijn Poolse bekisters”

Geen trillingen. Geen luide boringen. Geen constant geklop. Het blijft deze week op heel wat bouwwerven stil omdat een groot deel van de naar schatting 50.000 buitenlandse bouwvakkers in ons land verplicht in quarantaine zit nadat ze het bouwverlof in hun thuisland doorbrachten. “Ik mis 90 van mijn Poolse bekisters, mijn bedrijf ligt zo goed als stil.”