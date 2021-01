Standard-CEO Alexandre Grosjean: “Mbaye Leye voldeed aan alle criteria, Franky Vercauteren niet”

Alexandre Grosjean, CEO van Standard, gaf aan dat Franky Vercauteren en Mbaye Leye de trainerskandidaten waren bij de Rouches. “Maar Leye voldeed aan alle criteria.”

Grosjean bevestigde dus dat Standard twee topkandidaten had. “De beslissing om voor Leye te kiezen ging snel en is breed gedragen binnen de club. De shortlist bestond uit Vercauteren en Leye. We wilden een trainer hebben die de competitie kent en het Standard-DNA bezit. Vercauteren is een prima coach met bakken ervaring. Hij kent de Belgische competitie, maar het is een understatement dat hij niet het DNA van deze club heeft. Daarnaast wisten we dat hij in gesprek was met Antwerp. En we wilden niet meegaan in een eventueel opbod. Leye voldoet wel aan al onze criteria. Deze keuze is een natuurlijke.”

Grosjean ging ook in op de verwijzing naar de B-kern van Avenatti en Oulare. “We hebben de zestiende beste aanval van de competitie, als je dat constateert moet je beslissingen maken. We willen ons graag met een spits versterken, en er geen vijf houden. Of we niet eerder gedwongen zijn om te verkopen? Onze kern is op dit moment wellicht te groot en alle voorstellen worden geanalyseerd. We moeten rekening houden met de crisis en de gevolgen ervan.”